تعرف على أسباب وأعراض التهاب المثانة

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن التهاب المثانة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الأشخاص وخاصة النساء، حيث يصاب البعض به نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية، وتنتج معظم الحالات من بكتيريا E Coli التي تعيش بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي للإنسان.



وأضاف النادى، أن هناك العديد من الأعراض التى تظهر على المريض وتؤكد إصابته بالتهاب المثانة، وتتمثل فى:



- ارتفاع درجة حرارة جسم المريض بشكل بسيط .

- الشعور بضرورة التبول باستمرار، وقد يأتي هذا الشعور بشكل مفاجئ.

- خروج بول أكثر كثافة من المعتاد، وقد تكون رائحته قوية ونفاذة.

- خروج دم مع البول، وقد يظهر هذا العرض إما على شكل دم أحمر يظهر في البول، أو أن يصبح لون البول داكنًا.

- تبول كميات قليلة من البول وبشكل متكرر.

- الشعور بآلام خفيفة في الحوض.

- الشعور بالضغط في الجزء السفلي من البطن.

- الإصابة بآلام أو بحرقة عند التبول.

