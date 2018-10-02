أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم "الثلاثاء"، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية ، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء .



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 8ر795 مليار جنيه، عند الإغلاق بعد تداولات إجمالية بلغت 3ر954 مليون جنيه.



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 45ر0% مسجلا 55ر14381 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ارتفاعا بنحو 25ر0% ليصل إلى مستوى 33ر699 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 09ر0 فى المائة إلى قيمته ليغلق عند مستوى 42ر1779 نقطة.



وفي ختام تعاملات اليوم، تراجعت أسعار أسهم 47 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 78 شركة، وحافظت أسعار أسهم 38 شركة على إغلاقتها السابقة.