جروس يعلن تشكيل الزمالك لودية كفر الشيخ



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق عن تشكيل الفريق لودية كفر الشيخ التي ستجمع الفريقين بعد قليل.



ياتي هدا استعدادا لبطولة السوبر المصري السعودي .



وسيخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم : عماد السيد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمد أحمد يوسف "كماتشو" وأحمد أبوالفتوح ومحمد عبدالسلام في خط الدفاع ومحمود عبدالعاطي "دونجا" ومحمود عبدالعزيز "زيزو" ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر وحميد أحداد في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .