ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاتحاد السكندري يخطف فوزا مثيرا من الجونة.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من الفوز على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سجل كريم الديب الهدف الأول للاتحاد بتسديدة غريبة في شوط المباراة الأول، ثم تمكن الجونة من تعديل النتيجة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ونجح الفريق السكندري في خطف الفوز بطريقة مثيرة في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 11 نقطة ويحتل المركز التاسع، بينما يستقر الجونة عند النقطة الـ 12 ويتراجع للمركز السادس.

ترشيحاتنا

أردوغان: سنحمي تركيا من مثلث الشر

الأهلي يستقر على التشكيل الرئيسي لمواجهة وفاق سطيف

مصدر أمني: حضور لقاء الأهلى ووفاق سطيف لأعضاء النادى حاملى التذاكر فقط

تفاصيل إحباط خطف حبيبة ووردة من مدرستهما.. وأهالي كرداسة يسحلون المتهم..صور

القصة الكاملة لاتهام رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية

جروس يعلن تشكيل الزمالك لودية كفر الشيخ

صدى البلد فى موقع جريمة مقتل شاب بإمبابة.. أحد الجيران: المشكلة بدأت بالحريم.. صور

ضبط 785 كيلو لحوم فاسدة داخل منزل جزار في ملوي

وزير التعليم ينفي خبر استقالة المتحدث الرسمي أحمد خيري

مُسنة تدعو للرئيس السيسي بسبب مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو

حسام حسن يطالب اتحاد الكرة بعدم التعنت تجاه النادي المصري

5 مشاهد عفوية جمعت الرئيس بالطلاب خلال الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

عباس شومان أول الحضور في عزاء طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء.. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

فيديو

أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتعادل 1-1 مع هوفنهايم في الشوط الأول .. فيديو
محافظ أسيوط يشرح سيناريو التعامل مع السيول.. فيديو
تعرف على حقيقة زيادة أسعار المياه فى الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ الفيوم: نستهدف مليون و800 ألف مواطن ضمن حملة القضاء على فيروس سي..فيديو
أبطال أوروبا.. يوفنتوس يتقدم على يونج بويز بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟