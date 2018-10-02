الاتحاد السكندري يخطف فوزا مثيرا من الجونة.. فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من الفوز على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.



سجل كريم الديب الهدف الأول للاتحاد بتسديدة غريبة في شوط المباراة الأول، ثم تمكن الجونة من تعديل النتيجة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ونجح الفريق السكندري في خطف الفوز بطريقة مثيرة في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 11 نقطة ويحتل المركز التاسع، بينما يستقر الجونة عند النقطة الـ 12 ويتراجع للمركز السادس.