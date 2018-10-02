ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

القائم يتصدى لتسديدة حمودي بعد 15 دقيقة من مباراة الاهلي ووفاق سطيف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:23 م
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بالاهلي
محمد رشاد
انتهت الربع ساعة الأولى من مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب السلام الدولي، فى إطار دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي الأهلي لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الفريق الضيف، إلى أن جاءت الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، حين تمكن حمودي من مقابلة كرة وليد سليمان الذي مررها بالكعب وسددها حمودي قوية تمكن حارس سطيف من التصدى لها وترتطم بالقائم لتخرج إلى ركنية للمارد الأحمر.

وشهدت الدقيقة التاسعة أول تسديدة قوية لفريق وفاق سطيف من سمير عيبود من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي.

وانحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة على مرمى الأهلي أو وفاق سطيف الجزائري حتى الدقيقة 15 من زمن المباراة.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل كالآتي:

محمد الشناوي- أحمد فتحي – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف – علي معلول- حسام عاشور – هشام محمد- أحمد حمودي – وليد سليمان – إسلام محارب- وليد أزارو.

ترشيحاتنا

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

شاهد.. طليقة ممثل أمريكي شهير مشردة في شوارع لوس أنجلوس تأكل من القمامة

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

تعرف على حقيقة بيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.. فيديو

5 معلومات عن المستشار أحمد حافظ متحدث الخارجية الجديد.. صور

إسرائيل تعلن الحرب على لبنان.. وبيروت تبحث اللجوء لمجلس الأمن

تعرف على حقيقة زيادة أسعار المياه فى الفترة المقبلة.. فيديو

وليد سليمان يتقدم للأهلي على وفاق سطيف بأبطال أفريقيا.. فيديو

صحفي تركي يكشف مفاجأة حول موعد الإفراج عن القس الأمريكي في تركيا

الشيخ ميزو يكشف سر اعتزاله الدعوة والتجارة في الأسماك.. فيديو

اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب في القلعة البيضاء

مساعد الرئيس الروسي: موسكو تستعد لزيارة السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاء مبارك ونجله يؤازران النادي الأهلي من مدرجات استاد السلام ..صور

تكلفة زي لاعبي برشلونة تثير الجدل في لندن .. والجماهير تسخر من ميسي

الرئيس التونسي يلتقي عهد التميمي في القصر الرئاسي .. صور

سعر صادم لفستان نانسي عجرم فى حفل ملكة جمال لبنان لعام 2018.. صور

شاهد أول صور لسقوط بوجى أحد القطارات أثناء تجربته بحوش محطة حلوان

فيديو

رئيس القومية للأسمنت: 300 مليون جنيه حجم تعويضات العمال
أحمد موسى يكشف عن تهديدات خطيرة من أمريكا لروسيا
الفيروسات الكبدية: اكتشاف 5 آلاف مشتبه فيهم بالإيجابية
أحمد موسى يعلق على انتخاب برهم صالح رئيسا للعراق
شاهد.. لحظة إنقاذ أندونيسي بعد 4 أيام من تواجده تحت الأنقاض

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم ؟