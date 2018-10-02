القائم يتصدى لتسديدة حمودي بعد 15 دقيقة من مباراة الاهلي ووفاق سطيف

انتهت الربع ساعة الأولى من مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب السلام الدولي، فى إطار دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



بدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي الأهلي لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الفريق الضيف، إلى أن جاءت الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، حين تمكن حمودي من مقابلة كرة وليد سليمان الذي مررها بالكعب وسددها حمودي قوية تمكن حارس سطيف من التصدى لها وترتطم بالقائم لتخرج إلى ركنية للمارد الأحمر.



وشهدت الدقيقة التاسعة أول تسديدة قوية لفريق وفاق سطيف من سمير عيبود من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي.



وانحصر اللعب فى وسط الملعب من جانب لاعبي الفريقين دون أي خطورة على مرمى الأهلي أو وفاق سطيف الجزائري حتى الدقيقة 15 من زمن المباراة.



وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل كالآتي:



محمد الشناوي- أحمد فتحي – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف – علي معلول- حسام عاشور – هشام محمد- أحمد حمودي – وليد سليمان – إسلام محارب- وليد أزارو.