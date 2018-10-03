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وزيرة التضامن: نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي.. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
غادة والي، وزير التضامن
غادة والي، وزير التضامن الإجتماعي
هاني حسين
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نواجه تحديات كثيرة، منها توقف التعيينات منذ سنوات؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عجز في بعض الكفاءات التي تحتاجها الوزارة في برامجها الاجتماعية، مضيفة: (نحتاج إلى العمل في 5300 قرية وعزبة ونجع، ولا يوجد "إخصائيين اجتماعيين وباحثين" بشكل كافٍ لتغطية تلك القرى).

وأضافت" والي" في حوارها في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، قائلة: "نواجه مشكلة في ثقافة الناس في التعامل مع الدعم، وعلى الجميع التأكد من أن الدعم مؤقت ومرتبط بدرجات الاحتياج".

وتابعت: "نستهدف توحيد برامج الدعم النقدي، والتحول إلى الدعم الإنتاجي، وتوفير فرص عمل للأكثر احتياجا، ونحتاج إلى ربط قواعد البيانات؛ وذلك من أجل حصر الخدمات وأنواع الدعم المختلفة المقدمة للمواطن".

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