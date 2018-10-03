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رياضة

جروس يضع برنامجا خاصا لـ حميد أحداد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 06:33 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس برنامجا خاصا للمغربي حميد أحداد مهاجم الفريق .

وجاء قرار الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بسبب شعوره بالإرهاق والإجهاد وأدى تدريبات في الجيم قبل أن ينخرط في التدريبات الجماعية للفريق .

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الهلال السعودي في لقاء السوبر السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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