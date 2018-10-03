جروس يضع برنامجا خاصا لـ حميد أحداد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس برنامجا خاصا للمغربي حميد أحداد مهاجم الفريق .



وجاء قرار الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بسبب شعوره بالإرهاق والإجهاد وأدى تدريبات في الجيم قبل أن ينخرط في التدريبات الجماعية للفريق .



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الهلال السعودي في لقاء السوبر السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.