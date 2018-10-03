جروس يضع برنامجا خاصا لـ حميد أحداد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس برنامجا خاصا للمغربي حميد أحداد مهاجم الفريق .
وجاء قرار الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بسبب شعوره بالإرهاق والإجهاد وأدى تدريبات في الجيم قبل أن ينخرط في التدريبات الجماعية للفريق .
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الهلال السعودي في لقاء السوبر السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاء قرار الجهاز الفني لتجهيز اللاعب بسبب شعوره بالإرهاق والإجهاد وأدى تدريبات في الجيم قبل أن ينخرط في التدريبات الجماعية للفريق .
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الهلال السعودي في لقاء السوبر السعودي على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.