محمد صلاح أساسيا مع ليفربول وثنائي هجومي قوي لنابولي فى قمة دوري الابطال

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ويورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل الفريقين في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل الريدز كالآتي.



حراسة المرمى: أليسون بيكر.



الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندي روبيرتسون.



الوسط: جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا، جيمس ميلنر.



الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.



فيما جاء تشكيل البارتينوبي كاللآتي.



حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.



الدفاع: نيكولا ماكسيموفيتش، راؤول ألبيول، كاليدو كوليبالي، ماريو روي.



الوسط: خوسيه كاييخون، ألان، ماريك هامشيك، فابيان رويز.



الهجوم: لورينزو إنسيني، أركاديوش ميليك.