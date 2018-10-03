شطة وأبو رجيلة ومرتجي في عزاء صفوت عبد الحليم.. صور

شارك محمود أبو رجيلة نجم الزمالك الأسبق، وعبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق، وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وعبد الحميد بسيوني، وخالد الدرندلي، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في عزاء صفوت عبد الحليم النجم السابق للفريق الأحمر، والمقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، حيث يتلقى العزاء عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.



وتوفي، نجم الأهلي السابق صفوت عبد الحليم، الاحد الماضى عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أن اندلع حريق في شقته الكائنة بمصر الجديدة.



ويعد صفوت عبد الحليم أحد أهم لاعبي النادي الأهلي في نهاية الستينيات وفترة السبعينيات، وولد عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة في ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عامًا، وتدرج في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول في الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس.