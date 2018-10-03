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محافظات

حملة لإزالة التعديات على الطريق الزراعى السريع بقليوب .. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:42 م
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب حملة موسعة لازالة التعديات على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى السريع وذلك فى اطار توجيهات الدكتورة علاء عبد الحليم محافظ القليوبيه .

وقالت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مركز ومدينة قليوب ان الحملة شارك فيها قوات الشرطة والزراعة واسفرت عن تنفيذ 5 حالات تتبع الهيئه العامه للطرق بمساحة 244 مترا بالطريق الزراعى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين.

وفى طوخ أسفرت حملة لازالة التعديات عن إزالة 29 حالة بمساحة 3494 مترا مربعا وتم اتخاذ الاجراءات حيال المتعدين.
حملة لإزالة التعديات على الطريق الزراعى السريع بقليوب .. صور
حملة لإزالة التعديات على الطريق الزراعى السريع بقليوب .. صور
حملة لإزالة التعديات على الطريق الزراعى السريع بقليوب .. صور

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