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أخبار العالم

أول رد إسرائيلي على امتلاك سوريا منظومة إس 300

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:41 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاربعاء، إن طائرات الشبح المقاتلة الإسرائيلية قادرة على التغلب على نظام إس-300 الصاروخي الذي حصلت عليه سوريا مؤخرا ومن الممكن تدميره على الأرض.

وأعلنت موسكو أمس الثلاثاء أنها سلمت النظام الصاروخي إس-300 إلى سوريا، وهو قرار اتخذته بعد اتهامها لإسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة تجسس روسية على يد القوات السورية أثناء إطلاقها النار على طائرات إسرائيلية مهاجمة الشهر الماضي.

وتصف دمشق وحليفها القوي الإضافة المتقدمة إلى الترسانة السورية بأنه رادع كبير. وأعربت كل من إسرائيل وواشنطن عن تشككهما بشأن عملية تسليم النظام إس-300.

وردا على سؤال في مقابلة حول هل امتلاك سوريا للنظام الصاروخي إس-300 من شأنه تقييد طائرات الجيش الإسرائيلي، قال تساحي هنجبي وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وهو أيضا عضو لا يملك حق التصويت في مجلس الوزراء الأمني المصغر "لا، على الإطلاق".

وقال لراديو الجيش الاسرائيلي "القدرات التشغيلية التي لدى القوات الجوية لا تستطيع معها مثل تلك البطاريات (إس-300) أن تقيد في واقع الأمر قدرات القوات الجوية على العمل".

وفي إشارة إلى طائرات إف-35 المقاتلة التي تسلمتها إسرائيل من الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، قال هنجبي "تعرف أن لدينا طائرات شبح مقاتلة، أفضل الطائرات في العالم. هذه البطاريات ليست قادرة حتى على اكتشافها".

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