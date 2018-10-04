المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش الضريبة العقارية بندوة الثلاثاء القادم

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة الثلاثاء القادم، لمناقشة الضريبة العقارية بعنوان: "معضلة الضريبة العقارية فى مصر: تحليل اقتصادى واجتماعى"، بمقر المركز.



وتستضيف الندوة كل من الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية، والمهندس محمد زكريا محيى الدين عضو مجلس النواب، ومحمود جاب الله أبو المجد المستشار الضريبى بمؤسسة مازارس مصطفى شوقى، والدكتور خالد دربالة استشارى وخبير نظم المعلومات.



