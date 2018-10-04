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أخبار العالم

أقوى رد من السفير السعودي في أنقرة على اختفاء خاشقجي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:15 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
أعلن السفير السعودي في أنقرة أنه أبلغ وزارة الخارجية التركية بأنه ليس لديهم معلومات عن الكاتب جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن السفارة تتابع الأمر. 

وكانت الخارجية التركية قد استدعت السفير السعودي للاستفسار عن اختفاء خاشقجي. 

وفي وقت سابق، أكدت القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول، أن خاشقجي خرج من مبناها في اسطنبول، موضحة أنها تتابع ما ورد في عدد من وسائل الإعلام حول اختفائه بعد خروجه.

وأشارت القنصلية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية، إلى أنها تجري متابعة وتنسيق مع السلطات المحلية التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

وكان مسئول سعودي كذب التقارير التي تحدثت عن اختفاء الكاتب السعودي داخل القنصلية في إسطنبول، مشيرا إلى أنه زار القنصلية لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وأنه خرج بعد فترة قصيرة.

وتتحدث وسائل إعلامية عن اختفاء خاشقجي بعد دخوله مقر القنصلية لإجراء معاملات عائلية، فيما لا يعرف مصيره بعد.

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