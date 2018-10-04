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اقتصاد

علي عيسى: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مخططات الدولة للتنمية الاقتصادية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:05 م
علي عيسى
علي عيسى
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص شريك رئيسي وفعال فى تنفيذ مخططات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بإسهامات وزارة النقل فى الطفرت التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فى تطوير وتحديث الموانئ والطرق.

وأضاف عيسي، خلال مؤتمر النقل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس بعنوان "رؤية مجتمع الأعمال حول منظومة اللوجيستيات ودروها فى تطوير قطاع النقل" بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن مشاريع البنية التحتية وما شهده قطاع النقل فى مصر من تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجيستيات وشبكات الطرق تعد من أهم المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم تحدث منذ عقود طويلة.

وقال عيسى، إن الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى والانفاق والطاقة من أهم العوامل المؤثرة فى تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية ،مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين الاجانب والعرب بمشروعات البنية التحتية والمشاريع القومية فى مصر والتى من شأنها تسهيل حركة نقل البضائع مما ينعكس ايجابيًا على حركة التجارة البينية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر بفضل تحديث وتطوير مشاريع البنية التحتية والطرق والكباري أصبحت مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الاجنبية وتوسع الشركات المحلية بفضل تلك المشاريع.

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