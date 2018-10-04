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أخبار البلد

إقبال من المصريين بالخارج لحضور أوبرا ميتروبول في ذكرى نصر 6 أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:43 م
جانب من استعدادات
جانب من استعدادات العرض
سعيد العربي
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها وسعادتها بالدور الوطني والثقافي والتنموي الذي يقوم به المصريون بالخارج.

وعبرت عن شكرها وتقديرها للدكتور محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان بنيويورك، والخبير الدولي في إعادة هيكلة وإدارة الأصول وعضو اللجنة القومية لتطوير وحماية التراث، وصاحب المبادرة الذي أكد أن الملايين في أكثر من 73 دولة سيشهدون، في نفس توقيت احتفالنا بالذكرى الـ ٤٥ لنصر أكتوبر، أمسية فنية تشهد غناء الكورال الشهير "المجد لمصر" في أضخم إنتاج في تاريخ العمل الأوبرالي.

ومن جانبه، أعلن طارق إبراهيم المنسق العام لبث حفلات المتروبوليتان أوبرا لمصر، أنه تم إصدار فيديو يوضح العرض الذي ينقله مسرح دار الأوبرا المصرية، ومكتبة الإسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وجامعة برلين للتكنولوجيا بالجونة، في بث مباشر بتقنية HD للعرض الأوبرالي "عايدة" للموسيقار الإيطالي "فيردي"، الساعة 7 مساءً، حيث سيُقدم هذا العرض على مسرح المتروبوليتان أوبرا بنيويورك، وذلك في أكثر من 73 دولة حول العالم.

وأكد طارق عطية مدير ومؤسس شركة البرنامج المصري لتطوير الإعلام، أن العرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج، وذلك احتفالًا بذكرى نصر السادس من أكتوبر، في رسالة تظهر مدى قوة وتأثير القوى الناعمة وتوحد المواطنين بالخارج حول وطنهم الأم مصر.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها للتعاون الذي تم مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية مع المصريين بالخارج، لتقديم هذا العرض العالمي حول العالم في أغلى أيام الوطن الذي يسجل ذكرى بطولة قواتنا المسلحة ونصرها العظيم.

ويأتي ذلك في إطار الاتفاق التاريخي الموقع عام 2010 بين دار الأوبرا المصرية والمتروبوليتان أوبرا، والذي امتد بعد ذلك ليمنح حق استقبال البث المباشر لـ"جامعة برلين للتكنولوجيا" في الجونة، ومكتبة الإسكندرية والجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة. ويعد عرض "عايدة" هو الأول بين سلسلة من 10 حفلات على مدار الموسم الذي ينتهي في مايو القادم.

جدير بالذكر أن النجمة "آنا نتريبكو"، وهي واحدة من أشهر نجوم السوبرانو في العالم، ستغني "عايدة" في هذا الحفل بصحبة مجموعة ضخمة من النجوم والكورال بقيادة المايسترو الشهير "نيكولا لويسوتي"، ولايزال الحجز متاحًا عبر الروابط التالية:

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