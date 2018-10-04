ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

عالم بالأوقاف: جندي أصر على الصوم فى حرب أكتوبر حتى يلقى ربه صائما

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن سواعد الجنود والنية الصادقة، كان لهم دور كبير فى تحقيق انتصار أكتوبر العظيم.

وأضاف العزازي، فى لقائه على فضائية "دى ام سى"، أن وجود علماء الأزهر ورجال الكنيسة المصرية، قووا قلوب رجال جيشنا العظيم فى هذه الحرب، وأكدوا أن الدين يحول العمل القليل إلى عمل نتيجته كبيرة.

وأشار إلى أن أحد الجنود كان قبل أن يطلق النار على العدو يقول قوله تعالى (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)، واخر لم يفطر حتى يلقى ربه وهو صائما.

ترشيحاتنا

الكشف عن أول قمر خارج المجموعة الشمسية يبعد عن الأرض بـ 8 آلاف سنة ضوئية

توتال إيجيبت تكشف أسباب انفجار مستودع مسطرد

القبض علي شقيقين قتلا طالبا أمام مدرسته أخذا بالثأر بالمنيا

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة فالنسيا

قتلوا عمتها بعدما رفضت بيعها لهم.. قصة نادية الهاربة من ظلام باريس

الخطيب في مران الأهلي بالتتش

ضبط تشكيل عصابي بحوزته أكثر من 100 كجم حشيش بالقليوبية

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

الوطنية للإعلام تحذر أي وسيلة إعلامية من انتحال صفة التبعية لـ الهيئة

خالد الجندي: كلما تزيد الفتن أشعر بالفرح.. فيديو

تعرف على كيفية إخراج زكاة الوديعة البنكية

نصائح الأزهر الشريف للوالدين حال اكتشاف تعرض طفلهما للتنمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

فيديو

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة
القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟