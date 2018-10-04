عالم بالأوقاف: جندي أصر على الصوم فى حرب أكتوبر حتى يلقى ربه صائما

قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن سواعد الجنود والنية الصادقة، كان لهم دور كبير فى تحقيق انتصار أكتوبر العظيم.



وأضاف العزازي، فى لقائه على فضائية "دى ام سى"، أن وجود علماء الأزهر ورجال الكنيسة المصرية، قووا قلوب رجال جيشنا العظيم فى هذه الحرب، وأكدوا أن الدين يحول العمل القليل إلى عمل نتيجته كبيرة.



وأشار إلى أن أحد الجنود كان قبل أن يطلق النار على العدو يقول قوله تعالى (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ)، واخر لم يفطر حتى يلقى ربه وهو صائما.

