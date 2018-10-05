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فن

النجم بن آفليك: محاربة الإدمان صراع يستمر مدى الحياة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:37 ص
الممثل الأمريكي بن
الممثل الأمريكي بن آفليك
رويترز
قال الممثل الأمريكي بن آفليك إنه أتم برنامجا للتعافي من إدمان الكحول مدته 40 يوما أقام خلالها في مركز لإعادة التأهيل، لكنه وصف محاربة الإدمان بأنها "صراع صعب يستمر طيلة الحياة".

وأضاف آفليك البالغ من العمر 46 عاما والفائز بجائزة الأوسكار في رسالة على صفحته على تطبيق إنستجرام يوم الخميس إنه لا يزال في مرحلة الرعاية الخارجية للمرضى، ووجه الشكر لعائلته وأصدقائه ومعجبيه على ما قدموه من دعم.‭‭‭ ‬‬‬

وسبق وأن دخل آفليك مراكز لإعادة التأهيل عامي 2001 و2017.

وكتب يقول "محاربة أي إدمان صراع صعب يستمر طيلة الحياة، ولذلك فإن المرء لا يكون أبدا في مرحلة علاج أو خارجها، بل هو التزام دائم. أنا أحارب من أجل نفسي وعائلتي".

وآفليك له ثلاثة أبناء من الممثلة جينيفر جارنر التي انفصل عنها عام 2015، لكن تم التقاط صورة لجارنر في أغسطس آب الماضي في لوس انجليس وهي تنقل آفليك إلى مركز للعلاج.

وانطلقت شهرة آفليك عام 1998 عندما اشترك مع صديقه المقرب مات ديمون في فيلم "ويل هانتنج الطيب" (جود ويل هانتنج) الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو. وحصل في عام 2013 على جائزة أوسكار ثانية لأفضل فيلم عندما فاز فيلم (آرجو) الذي قام بإنتاجه وإخراجه.

وكثيرا ما تحدث آفليك، بطل فيلم "الرجل الوطواط" (باتمان) و"فتاة راحلة" (جان جيرل)،عن صراعه مع إدمان الكحوليات الذي عانى منه أيضا والده وشقيقه الممثل كيسي آفليك.

وقال كيسي في برنامج تلفزيوني الشهر الماضي إنه وأخاه أدمنا الكحوليات لفترة طويلة.

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