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أخبار العالم

إصابة نحو 300 شخص في حادث تصادم قطارين بجنوب إفريقيا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
إصابة نحو 300 شخص
إصابة نحو 300 شخص في حادث تصادم قطارين بجنوب إفريقيا
أ ش أ
أصيب ما يزيد عن 300 شخص، من بينهم 32 في حالة خطيرة، جراء تصادم قطارين على مشارف مدينة "جوهانسبرج" في جنوب إفريقيا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن حادث التصادم وقع مساء أمس عندما اصطدم قطار بآخر كان متوقفا، مشيرة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث.

جدير بالذكر أنه في يناير الماضي، أصيب أكثر من مائتي شخص في حادث مماثل على مشارف مدينة جوهانسبرج. كما أصيب نحو 100 شخص في حادث اصطدام قطارين بإحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج الشهر الماضي.

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