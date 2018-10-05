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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
ذكرى انتصارات أكتوبر
ذكرى انتصارات أكتوبر
أ ش أ
بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة مماثلة، للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال زكي - في بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية - "إن المهمة لم تكن سهلة، ولكنها تحققت بعزيمة قادة وجنود يؤمنون بقيمة الحرية، فإننا نعرف جيدا أننا لم ننتصر في هذه الحرب عسكريًّا فقط، وإنما انتصرنا على الهزيمة أيضًا، ولم نعبر في هذه الحرب أصعب مانع عسكري عرفه التاريخ فقط، وإنما عبرنا المحنة بعزيمة الشعب وقواته المسلحة الباسلة".

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