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منوعات

ورق الحمام يتسبب في موقف محرج للرئيس الأمريكي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
محمد علي
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما التقطت له صورة مثيرة للجدل وهو يصعد طائرته الرئاسية "أير فوريس وان" ولكن دون أن يعلم أنه تعرض لموقف محرج للغاية.

وقالت شبكة بيزنيس إنسايدر، أن ترامب صعد إلى متن الطائرة وورق حمام ملتصق بحذائه دون أن يلاحظ.

والتقطت عدسات المصورين صورا وفيديو له وهو يغادر من مطار مينيابوليس سانت بول الدولي، والذي أوضح ما جره حذاؤه معه عندما وصل إلى أعلى درج الطائرة.

وكان ترامب في مركز مايو سيفيك في روتشستر، مينيسوتا، يتحدث إلى حشد من حوالي 10 آلاف شخص.

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