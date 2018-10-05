المصري يفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الجزيرة مطروح بكأس مصر

فتح النادي المصري البورسعيدي منذ قليل، باب الحجز الإلكتروني للتذاكر فئات ”الفئة الموحدة"، المقصورة "يمين وشمال" بالإضافة إلى تذاكر مدرج الدرجة الأولى "يمين وشمال" المخصصة لأعضاء الجمعية العمومية العاملين المسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018 لمباراة المصري والجزيرة مطروح، والمقرر إقامتها على ستاد المصري ببورسعيد يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



وأعلن النادي عن أسعار التذاكر، على النحو التالي:



- التذكرة الموحدة : 50 جنيها



- تذكرة المقصورة “يمين وشمال” : 300 جنيه.



- تذكرة الدرجة الأولى "يمين وشمال" المخصصة لأعضاء الجمعية العمومية : 30 جنيها.



وأشار إلى أن الحجز يتم من خلال الرابط التالي : http://ticketing.3segypt.com



