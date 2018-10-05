غدا.. نقيب الأطباء يكشف ملابسات ثلاثاء الصيادلة الدامي في مؤتمر صحفي

دعا الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى عقد مؤتمر صحفى موسع غدا السبت في الثانية عشرة ظهرا بدار الحكمة.



يعقد المؤتمر بحسب بيان لنقابة الأطباء، لشرح ملابسات ما حدث يوم الثلاثاء الماضي وتداعيات أزمة اعتداء البلطجية على مقر الاتحاد وإيقاف العمل به.



وشن عدد من "البودى جارد" ومجهولين وآخرين يرتدون "جلاليب" يوم الثلاثاء الماضي هجوما على مقر نقابة الصيادلة باتحاد المهن الطبية، وأحدثوا به تلفيات وتعرض الكثيرون من المتواجدين بداخله لإصابات بعضها كان بالغا.