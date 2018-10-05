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ديني

أفضل حل للتركيز والخشوع في الصلاة.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أفضل وسيلة سهلة للخشوع في الصلاة.

اجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن أفضل حل للحصول على الخشوع، أن يقرأ المصلي بتمهل في كل ركعة، ولا يسرع في أداء ركعاته ، ويتدبر كل آية يقرأها.

وأضاف أنه على كل مسلم أثناء صلاته أن يحاول فى هذه الدقائق التى يقف فيها بين يدي الله أن يخرج من عقله وكل ما يشغله عن الله وأن يتأمل معانى القرآن الكريم ويفهمها ويفهم معنى التسبيحات التي يقولها في السجود "سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح".

وأشار الى أنه إذا أردت أن تقبل وتحرص على نداء الصلاة فتذكر نداء يوم القيامة لقوله تعالى {وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ} فهو لقاء روحانى رباني فيه استجابة الدعاء.

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