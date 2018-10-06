إصابة مواطنين فى انفجار دانة مدفع بالمنصورية

أصيب مواطنان منذ قليل عقب انفجار جسم معدنى بمنطقة المنصورية بالهرم.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بسماع دوى انفجار بمنطقة ترعة المنصورية بناحية كفر غطاطى دائرة القسم.



على الفور انتقل على أثره ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من محمد ى.أ " 22 سنة سائق، مقيم دائرة القسم "ببتر بالذراع الأيمن ومحمد ح.م " 49 سنة خفير خاص بقطعة أرض تستخدم كجراج لسيارات النقل بذات المنطقة، مقيم كفر غطاطى " بحروق بالجبهة والرأس من الجهة اليسرى.



بسؤال الثانى قرر أنه أثناء تواجده صحبة الأول بمكان البلاغ، حضر أحد أصدقائهما ويدعى "عمرو ص.م" سائق ومقيم بكرداسة، وبحوزته جسم معدنى يشبه دانة مدفع صغيرة، فقاموا بجمع بعض الهيش وإشعاله ووضع الجسم به لاستكشافه فحدث الانفجار، وأدى إلى إصابة (المذكورين) وتم نقلهما لمستشفى الهرم تحت حراسة أمنية، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأخير.