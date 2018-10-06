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محافظات

وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتفقدان موقع حريق الوادى الجديد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:31 م
حريق الراشدة
حريق الراشدة
منصور ابو العلمين
وصل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين العباسى رئيس المعمل المركزى لبحوث النخيل بوزارة الزراعة، إلى محافظة الوادي الجديد اليوم، لمتابعة أحداث حريق 150 فدانا بقرية الراشدة التابعة لمركز الخارجة بالمحافظة.

وتفقد وزيرا التنمية المحلية والبيئة، موقع حريق قرية الراشدة برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك بهدف الوقوف على أسباب الحريق وآثاره البيئية، والتوصل إلى الطرق اللازمة لحماية مزارع النخيل من الحرائق والآثار البيئية السلبية.

واندلع حريق مساء أمس الجمعة في الساعة الخامسة والنصف عصرًا بإحدى المناطق الزراعية بقرية الراشدة، وتسببت الرياح في انتقال النيران إلى مناطق متفرقة في القرية، لتمتد بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وتلتهم مزارع وحظائر وأجزاء من منازل المواطنين.

واستعانت المحافظة بـ30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، ودفعت بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات الحريق لحظة بلحظة، كما دفعت القوات المسلحة بـ4 مروحيات للمشاركة في إخماد النيران.

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