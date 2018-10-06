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حوادث

تفحم 20 ألف نخلة خسائر مبدئية لحريق الراشدة بالوادي الجديد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 01:17 م
حريق قرية الراشدة
حريق قرية الراشدة
محمد منصور ابو العلمين
أعلن الدكتور مجد مرسي، مدير عام الزراعة بالوادي الجديد، أن الحصيلة الأولية لحصر الخسائر الزراعية الناجمة عن حريق الراشدة، هي تفحم 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانا.

واندلع الحريق مساء أمس "الجمعة" في الساعة الخامسة والنصف عصرًا بإحدى المناطق الزراعية بقرية الراشدة، وتسببت الرياح في انتقال النيران إلى مناطق متفرقة في القرية، لتمتد بعد ذلك على مساحات شاسعة وتلتهم مزارع وحظائر وأجزاء من منازل المواطنين.

واستعانت المحافظة بـ30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، ودفعت بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تداعيات الحريق لحظة بلحظة، كما دفعت القوات المسلحة بـ4 مروحيات للمشاركة في إخماد النيران.

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