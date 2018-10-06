الصحة تكشف عن أكثر المحافظات إقبالا على مبادرة القضاء على فيروس سي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن محافظة جنوب سيناء هي أكثر المحافظات التي وصلت لها مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية بنسبة 104% طبقا للتعداد السكاني، مضيفا أن أكثر المحافظات ترددا على الوحدات الصحية الخاصة بالمبادرة هي البحيرة، القليوبية وأسيوط من التسع محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.



وأوضح مجاهد خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية إكسترا نيوز، أن كل المحافظات الخاصة بالمرحلة الأولى للمبادرة تشهد إقبالا كبيرا من الجماهير، الذي يساهم في مسح 17 مليون مواطن المستهدفين في المرحلة الأولى.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الوزارة تعمل على تزويد النقاط الصحية بالتعاون مع المحافظات، التي تحتوي على مشروعات قومية كبرى.