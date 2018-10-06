مقتدى الصدر يدعو رئيس الوزراء العراقي إلى إبقاء المناصب الأمنية بيده

دعا زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي إلى إبقاء ما أسماها "المناصب الأمنية الحساسة" بيده، مؤكدا ضرورة ألا يرشح أي حزب أو كتلة لهذه المناصب.



وقال الصدر -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن رئيس الوزراء عليه أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، مضيفا: "جيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولائها للوطن".



وتابع الصدر، أن باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات يجب أن تكون وفق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعي فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية".



وتابع، أنه "يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها، كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصرا مع الاستشارة فقط لا غير"، مشيرا إلى أن "اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع إلا إنني أنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العرق".