شقيق السادات: الزعيم الراحل كان يتمتع بصفات القيادة منذ الطفولة

قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الزعيم الراحل لم يطرأ عليه شئ جديد نتيجة لظروفه السياسية والعسكرية، وإنما ظل بنفس صفاته التي خلقه الله بها وهى الصبر، الفراسة، بعد النظر، بر الوالدين، وبر أشقائه حتى لحظة استشهاده.



وأضاف السادات في تصريحات لفضائية "دي إم سي"، أن الزعيم كان يتمتع بالحنكة السياسية التى نفتقدها الآن، وكان متسامح، ويسمع الإساءة له بأذنه ويترفع عن ذلك، فضلًا عن أن إيمانه المطلق بربه، مؤكدا ان الراحل كان مُحب للقراءة واللغات، بالإضافة إلى ختمه القرآن 3 مرات خلال شهر رمضان سنويًا.



وأوضح شقيق الرئيس محمد أنور السادات، أنه كان يتمتع بصفة القيادة منذ طفولته، وكان ينظر لأشقائه على أنهم أبناؤه.