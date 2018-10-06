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فوكس نيوز تبرز زيارة ميلانيا ترامب لمصر فى نشرتها الإخبارية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:43 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
حمزة شعيب
أبرزت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية زيارة السيدة الأولى ميلانيا ترامب لمصر واستقبال قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها فى المطار.

وأشارت القناة إلى أن الزيارة شملت الأماكن السياحية فى مصر وفى مقدمتها الأهرامات الثلاثة وأبو الهول بمحافظة الجيزة.

وتأتي زيارةً ميلانيا لمصر، ضمن جولة أفريقية تشمل غانا وملاوي وكينيا، ومن المتوقع أن تشمل جولتها زيارة المدارس والمستشفيات المحلية ولقاء الأطفال، إضافة إلى جولة ببعض الأماكن السياحية بمحافظتى القاهرة والجيزة.



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