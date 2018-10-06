مقتل 4 أشخاص في انفجار سيارة بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ،اليوم السبت، إن سيارة انفجرت في مدينة تسيطر عليها جماعات سورية تدعمها تركيا قرب الحدود التركية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.



وتقع مدينة أعزاز في منطقة بشمال سوريا حيث ساعد الجيش التركي الجماعات المسلحة على السيطرة عليها في 2016.



وأضاف المرصد أن الانفجار وقع بمنطقة صناعية في أعزاز، موضحا أن عدد القتلى سيزداد على الأرجح نظرا لوجود عدة أشخاص مصابين بإصابات خطيرة.