ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص في انفجار سيارة بسوريا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:04 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ،اليوم السبت، إن سيارة انفجرت في مدينة تسيطر عليها جماعات سورية تدعمها تركيا قرب الحدود التركية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وتقع مدينة أعزاز في منطقة بشمال سوريا حيث ساعد الجيش التركي الجماعات المسلحة على السيطرة عليها في 2016.

وأضاف المرصد أن الانفجار وقع بمنطقة صناعية في أعزاز، موضحا أن عدد القتلى سيزداد على الأرجح نظرا لوجود عدة أشخاص مصابين بإصابات خطيرة.

ترشيحاتنا

شاهد.. 150 قتيلا وجريحا في الكونجو بعد حادث مروع

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

رضا عبد العال: جروس أمه دعياله.. ومحلل أبو ظبي: مدرب الهلال أمه دعت عليه

الآثار تكشف تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة أهرامات الجيزة

تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي

انسحاب دفاع المشلوح أشعياء من قضية قتل الأنبا إبيفانيوس

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أحمد موسى: الإخوان زعلانين من انتصار أكتوبر أكثر من إسرائيل

مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة أقلعت من أبو ظبي

أردوغان ينقلب على شركة أمريكية ويأمر وزراءه بوقف التعامل معها

قرار عاجل من الشرطة الفرنسية بشأن أسرة رئيس الانتربول المختفي

تجدد الحرائق في نخيل الراشدة بالوادي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

قرينة الرئيس السيسي في وداع ميلانيا ترامب بمطار القاهرة...صور

حفلة تخرج كليات جامعة MSA University دفعة 2017 - 2018.. صور

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

فيديو

أحمد فؤاد سليم يكشف ثغرة أسقطت الإسرائيليين أثناء حرب أكتوبر
أحمد موسي: بعرض صور الأسري الإسرائيليين عشان أنكد عليهم
ريال مدريد يواصل نزيف النقاط بعد خسارة على يد ألافيس فى الوقت القاتل..فيديو
VAR تمنح الهلال الهدف الأول أمام الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي..فيديو
الزمالك يخطف الهلال بهدفين في الشوط الأول ضمن السوبر المصري السعودي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟