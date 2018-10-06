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أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في أسكتلندا للمطالبة بالاستقلال عن بريطانيا..فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:24 م
مظاهرات في اسكتلندا
مظاهرات في اسكتلندا للمطالبة بالاستقلال
رحيم يسري
تظاهر نحو 20 ألف شخص، اليوم، في اسكتلندا للمطالبة باستقلالها عن المملكة المتحدة، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وقالت نيكولا ستورجن رئيسة حكومة اسكتلندا وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، إنها ستكشف عن موقفها من إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عندما تكون تفاصيل الخروج من الاتحاد الأوروبي قد اصبحت واضحة.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الاوروبي في 29 مارس المقبل، ورفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي السماح بإجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا، الذي لا بد أن يحظى بموافقة مجلس العموم البريطاني في لندن.

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