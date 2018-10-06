حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية.. فيديو

فوجئ الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي بسيل من الشكاوى ضد وليد أزارو مهاجم الفريق، خاصة من لاعبي الوسط والهجوم، الذين اتهموا زميلهم بالأنانية في المباريات خلال الفترة الماضية.



وقال اللاعبون حسب ما كشفه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على شاشة صدى البلد في شكاواهم أن أزارو لا يلتزم بالكثير من التعليمات في المباريات، ويتعمد التشويح لهم مع ضياع الفرص، ويبالغ في الانفعال والنرفزة على اللاعبين الصغار والجدد على التشكيلة الأساسية.



ووعد محمد يوسف المدرب العام للفريق بالبحث في شكوى اللاعبين التي وصلت اليه بشكل شفهي خلال الفترة الماضية وان يعقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من معسكر منتخب بلاده المقبل لوضع حد لهذا التعامل.

