ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:58 م
ازارو
ازارو
عمرو ابوبكر
فوجئ الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي بسيل من الشكاوى ضد وليد أزارو مهاجم الفريق، خاصة من لاعبي الوسط والهجوم، الذين اتهموا زميلهم بالأنانية في المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال اللاعبون حسب ما كشفه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على شاشة صدى البلد في شكاواهم أن أزارو لا يلتزم بالكثير من التعليمات في المباريات، ويتعمد التشويح لهم مع ضياع الفرص، ويبالغ في الانفعال والنرفزة على اللاعبين الصغار والجدد على التشكيلة الأساسية.

ووعد محمد يوسف المدرب العام للفريق بالبحث في شكوى اللاعبين التي وصلت اليه بشكل شفهي خلال الفترة الماضية وان يعقد جلسة مع اللاعب بعد عودته من معسكر منتخب بلاده المقبل لوضع حد لهذا التعامل.

ترشيحاتنا

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

فنان أمريكي يتحول إلى أضحوكة للجماهير .. فيديو

الأهلي يمدد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي خمسة مواسم

الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو

أحمد حلمي ينشر صورة من داخل إحدى المدارس :يا رب احمى أطفالنا

نسفت سيارات العدو وساهمت في خطة الحرب.. تاجرة القماش أبرز مناضلة في سيناء

بطل من أبطال أكتوبر يروي تفاصيل تفجير محزن كبريت شرق القناة.. فيديو

والدة كريستيانو رونالدو توجه رسالة لنجلها

قرقاش: استغلال قطر تصريحات ترامب ضد السعودية دليل على غياب الحكمة

تعرف على صاحب نقل وقائع حرب أكتوبر العظيمة للمصريين أنطوان فارس..فيديو

قتلت ابنتها واصطنعت بلاغا كاذبا.. وأمن القاهرة تكشف لغز القضية

من أمام الأهرامات.. ميلانيا تعلن دعمها لمرشح ترامب للمحكمة العليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية.. فيديو
الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو
الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو
مدير الكرة بالزمالك: استحواذ الهلال لم يفِد والأهم النتيجة.. فيديو
محمود سعد يكشف اسم أول شهيد فى حرب أكتوبر 73.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟