مدرب ليون يستدعي 18 لاعبا لمواجهة سان جيرمان

أعلن برونو جينيسيو، المدير الفني لأولمبيك ليون، القائمة التي سيخوض بها مباراة باريس سان جيرمان، غدًا الأحد، في ختام الجولة التاسعة من عمر الدوري الفرنسي.



وتضم القائمة 18 لاعبا، وجاءت على النحو التالي:



أنطوني لوبيز، ماتيو جورجيلين، رافائيل دا سيلفا، ليو دوبوا، جيريمي موريل، جيسون ديناير، مارسيلو، فيرلان ميندي، حسام عوار، جوردان فيري، تانجو ندومبيلي، شيخ ديوب، لوكاس توزارت، ماكسويل كورنيه، ممفيس ديباي، برتراند تراوري، نبيل فقير، موسى ديمبلي.



ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول المسابقة برصيد 24 نقطة، من 8 انتصارات متتالية، بينما يحل أولمبيك ليون، في المركز الخامس، برصيد 14 نقطة.