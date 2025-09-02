قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
الحكومة: "المركزي" يخفض أسعار العائد 200 نقطة أساس مدعومًا بتراجع التضخم
الرئيس السيسي يهنئ فيتنام وسان مارينو بيوم الاستقلال وتأسيس الجمهورية
صناعة إلهية.. الشيخ خالد الجندي: معجزة النبي بدأت قبل النبوة
نفس منهج اليابان .. 6 معلومات عن كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
بطء وتفتيش مشدد.. الاحتلال يُعطل دخول قافلة الإغاثة الـ28 إلى غزة
تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا قبل لقاء الجمعة
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 35
أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إعادة فتح أبوابها أمام مواطنيها
أولياء أمور مصر: المدارس الخاصة تلزم الأهالي بـ"السابلايز الغالية" ونطالب بتدخل الوزارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الهلال الأحمر ينظم دورتين تدريبيتين لموظفي DAAD بالإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
أ ش أ

نظم الهلال الأحمر المصري دورتين تدريبيتين بمجالي دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، لموظفي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD"، وذلك انطلاقًا من دوره في التوعية الصحية المجتمعية، ورفع الوعي الإسعافي الأولي لما له من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح.


وأوضح الهلال الأحمر - في بيان اليوم الثلاثاء - أن دورة دعم الحياة الأساسي تضمنت تدريب المشاركين نظريًا وعمليًا عبر نماذج محاكاة على إنعاش القلب والتنفس، وكيفية استخدام جهاز صدمات القلب الآلي، وطرق تقديم الإسعافات الأولية في حالات انسداد مجرى الهواء المفاجئ.

كيفية التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة

كما شملت التدريبات على كيفية التعامل مع عدد من الإصابات والحالات الطارئة، منها: الأزمات القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، الإغماء، الجروح والنزيف، الحروق، الكسور، التسمم، التشنجات، والتعرض للبرودة أو الحرارة الشديدة.


ويستهدف الهلال الأحمر من خلال برامجه التدريبية بمجالي دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، وشباب النوادي، وربات البيوت، والعاملين بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية.

ويمكن للراغبين الحصول على هذه الدورات أو الاستفسار عنها من خلال الاتصال بالخط الساخن (15322)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

