الهلال الأحمر ينظم دورتين تدريبيتين لموظفي DAAD بالإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي

نظم الهلال الأحمر المصري دورتين تدريبيتين بمجالي دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، لموظفي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "DAAD"، وذلك انطلاقًا من دوره في التوعية الصحية المجتمعية، ورفع الوعي الإسعافي الأولي لما له من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح.



وأوضح الهلال الأحمر - في بيان اليوم الثلاثاء - أن دورة دعم الحياة الأساسي تضمنت تدريب المشاركين نظريًا وعمليًا عبر نماذج محاكاة على إنعاش القلب والتنفس، وكيفية استخدام جهاز صدمات القلب الآلي، وطرق تقديم الإسعافات الأولية في حالات انسداد مجرى الهواء المفاجئ.

كيفية التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة

كما شملت التدريبات على كيفية التعامل مع عدد من الإصابات والحالات الطارئة، منها: الأزمات القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، الإغماء، الجروح والنزيف، الحروق، الكسور، التسمم، التشنجات، والتعرض للبرودة أو الحرارة الشديدة.



ويستهدف الهلال الأحمر من خلال برامجه التدريبية بمجالي دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، وشباب النوادي، وربات البيوت، والعاملين بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية.

ويمكن للراغبين الحصول على هذه الدورات أو الاستفسار عنها من خلال الاتصال بالخط الساخن (15322)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].