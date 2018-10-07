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رياضة

مدرب ألافيس: حلمي تحقق بالفوز على ريال مدريد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
أبيلاردو
أبيلاردو
حسن العمدة
قال مدرب ديبورتيفو ألافيس، أبيلاردو فيرنانديز، إن فريقه قدم مباراة مميزة أمام ريال مدريد، اليوم السبت، مما منحه الانتصار 1-0، في إطار الليجا.

وأضاف أبيلاردو فيرنانديز، في تصريحات عقب اللقاء "حلمنا كثيرًا بالانتصار على الملكي في الوقت القاتل، لأنه إذا سُجل الهدف في وقت مبكر، كنا سنعاني كثيرا أثناء محاولات الخصم في التعويض".

وأكد المدرب أن فريقه قدم "مباراة كبيرة" على الرغم من بداية المباراة بشيء من الارتياب، مضيفا أنه بعد الدقيقة الثامنة، قام الفريق بعمل رائع، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

وأردف: "أمتلك مجموعة من اللاعبين الرائعين، فهم متحدون بشكل لا يصدق، ويمكن رؤية ذلك داخل الملعب".

وأرجع المدرب، الفضل في هذا الانتصار الكبير إلى لاعبيه.

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