مصير قبر ابن خلدون يثير الغموض فى مصر..فيديو

عرضت قناة «العربية»، تقريرا مصورا عن حياة المؤرخ الكبير إبن خلدون والرحلة الأخيرة له، ومقر دفنه بمصر، في قبر غير معلوم خارج باب النصر بالقاهرة.



وقال الباحث الأثرى أبو العلا خليل، إن خلدون دفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر، فى قبر غير معلوم، لافتا إلى أنه من البحث للعثور على قبر إبن خلدون نظرا لتوسع منطقة مقابر باب النصر.



وفى السياق ذاته أشار الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع إلى أنه ينبغى الإهتمام وتتبع الوثائق التى تمكنا من كتابة حياة إبن خلدون بشكل أدق.



ويذكر أن إبن خلدون أمضى 24 عاما من حياته فى مصر وهى المرحلة الأهم فى حياته العلمية والثقافية.

