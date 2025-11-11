رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
محافظات

محمد الغزاوى

تفقد  اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية محطة رفع صحى النجدة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير انتظام الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وتابع اللواء عبد الحميد عصمت، مكونات المحطة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 42000 م3/ يوم  لخدمة عدد من المناطق منها التجارى والدوحة و24 أكتوبر والاذاعة والتليفزيون والمروة ومساكن الاعلام وغيرها من المناطق الاخرى ، موجها بالالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شملت الجولة متابعة الموقف التنفيذى لاعمال الاحلال والتجديد الجزئي لخطى طرد محطة صرف صحى المستقبل بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف م3/يوم لخدمة مدينة المستقبل ومنطقة الكيلو 2 وقرية الواصفية والمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة ، وخلال الزيارة تابع رئيس القناة نسب التنفيذ لاحلال وتجديد جزئي للخط بطول 500 م وقطر 700 مم والواصل لمحطة رفع صرف صحى ابو عطوة ، موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال طبقا للمواصفات القياسية مؤكدا على ضرورة عدم تاثر المواطنين بالخدمات المقدمة طوال فترة الاعمال.

كما شملت جولة اللواء عبد الحميد عصمت، الاطمئنان على الحالة الفنية لشبكات الصرف الصحى بمنطقة حى ثالث ومتابعة جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والامطار ، موجها بالمتابعة الدورية لشبكات الصرف الصحى وشنايش الامطار والاستمرار فى خطة التطهير الموضوعة لشبكات الصرف الصحى وشنايش الامطار طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، والتأكد من ضبط جودة مياه الشرب.

