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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال وموجات تسونامي في إندونيسيا إلى 1763 شخصا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) اللذين ضربا جزيرة "سولاوسي" قبل تسعة أيام إلى 1763 شخصا.

ورجحت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن أكثر من خمسة آلاف شخص لا يزالوا في عداد المفقودين.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لقبول المساعدات الدولية في أعقاب الزلزال الذي بلغت شدته 5ر7 درجة على مقياس ريختر.

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