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حوادث

قطاع الأمن الاقتصادي بالداخلية يكثف الحملات للتصدي لكافة أشكال الجريمة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:59 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملة بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط (12) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2918) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

كما أسفرت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ج عن ضبط (1007) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.

وفى سياق متصل،أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء،عن ضبط (8088) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة،في حين أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (421) قضية متنوعة.

وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى،والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط ( 7 ) قضايا أموال عامة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،عن ضبط (13) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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