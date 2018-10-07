محافظ بورسعيد يشدد على أهمية استلهام روح أكتوبر لبناء الإنسان والوطن

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات الندوة الشبابية (اكتوبر .. قصص وعبر) والتى أقيمت بالمدينة الشبابية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء على حسين (أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة) والدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ، وبعض قيادات الجيش الثانى وشباب بورسعيد.



وأمام الندوة استعرض محافظ بورسعيد الدروس المستفادة من تضحيات أبطال الحرب المجيدة التى استردتها مصر اعتبارها، وأكد بعدها الجيش المصرى على صلابته وقدرته على حماية الأمن القومى المصرى والعربى.



وشدد المحافظ على أهمية استلهام روح اكتوبر فى كل معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب والتى لاتقل أهمية عن جميع حروب مصر ضد أعداء الوطن مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع فى مهمة بناء الإنسان المصرى التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى جنبا إلى جنب مع مخططات التنمية الشاملة.