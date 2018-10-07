ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية استلهام روح أكتوبر لبناء الإنسان والوطن

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:53 م
المحافظ وبعض قيادات
المحافظ وبعض قيادات الجيش الثانى وشباب بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات الندوة الشبابية (اكتوبر .. قصص وعبر) والتى أقيمت بالمدينة الشبابية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء على حسين (أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة) والدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ، وبعض قيادات الجيش الثانى وشباب بورسعيد.

وأمام الندوة استعرض محافظ بورسعيد الدروس المستفادة من تضحيات أبطال الحرب المجيدة التى استردتها مصر اعتبارها، وأكد بعدها الجيش المصرى على صلابته وقدرته على حماية الأمن القومى المصرى والعربى.

وشدد المحافظ على أهمية استلهام روح اكتوبر فى كل معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب والتى لاتقل أهمية عن جميع حروب مصر ضد أعداء الوطن مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع فى مهمة بناء الإنسان المصرى التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى جنبا إلى جنب مع مخططات التنمية الشاملة.
محافظ بورسعيد يشدد على أهمية استلهام روح أكتوبر لبناء الإنسان والوطن
محافظ بورسعيد يشدد على أهمية استلهام روح أكتوبر لبناء الإنسان والوطن
محافظ بورسعيد يشدد على أهمية استلهام روح أكتوبر لبناء الإنسان والوطن
محافظ بورسعيد يشدد على أهمية استلهام روح أكتوبر لبناء الإنسان والوطن

ترشيحاتنا

المصريون يدعمون #محمد_صلاح قبل مباراة مانشستر سيتى

أسترالي توفى 9 مرات وعاد للحياة !! .. فيديو

الرئيس الإيراني حسن روحاني مهدد بسحب الثقة

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد

وصلت لسعر خيالي.. رجل يعرض محبوبته للبيع على موقع eBay

وزيرة التضامن: 2 مليون جنيه لتعويض الأسر المتضررة في الوادي الجديد

فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

إصابة شخصين في إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية باريس

حكاية دوي صافرات إنذار حرب أكتوبر التي ألهبت جولدا مائير المرأة الحديدية الإسرائيلية

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

في 5 دقائق تعرف على طريقة تكبير الشفاه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

الغربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي.. صور

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالمسرح الروماني.. فيديو وصور

فيديو

خبير سياسي: انتصار أكتوبر كارثة فكرية لإسرائيل.. فيديو
فؤاد السنيورة: نحتاج حكومة تخرج الوطن من الخلافات
سياسي: إسرائيل لا تفكر في السلام إلا تحت ضغط.. فيديو
موجز البلد.. كلمة الرئيس في احتفالات أكتوبر.. الزمالك يفوز على الهلال.. أغنية جديدة لمحمد رمضان عن الجيش
فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟