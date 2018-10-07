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محافظات

تنفيذ 19 مشروع كهرباء بمدن وقرى شمال سيناء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:09 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
أعلنت محافظة شمال سيناء عن تنفيذ 19 مشروعًا فى قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 464 مليونا و453 ألف جنيه خلال الفترة الماضية.

وأكد عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، أنه فى قطاع الكهرباء تم تنفيذ 3 مشروعات إنارة و مد وتدعيم شبكات كهرباء بقيمة 172 مليونا و885 ألف جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير سيناء، كما تم تنفيذ 6 مشروعات بقيمة 65 مليونا و639 ألف جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لشركة توزيع كهرباء شمال سيناء، وتم تنفيذ 10 مشروعات بقيمة 225 مليونا و929 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية فى مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان قد تم تنفيذ 967 مشروعًا تنمويًا فى شتى القطاعات بشمال سيناء بتكلفة 7 مليارات و205 ملايين و763 ألف جنيه، خلال فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى.

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