17 مليون جنيه لدعم مرضى القلب والصدر بطب سوهاج

أعلن الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ان البنك الاهلى المصرى وافق على رصد مبلغ ما يقرب من 17 مليون جنيه مصرى، لتجهيز غرف عمليات جراحية، وغرف رعاية مركزة ورعاية متوسطة، لمرضي جراحات القلب والصدر، الي جانب شراء اجهزة طبية وعدد وآلات جراحية وذلك لاستكمال تجهيز قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي.



وأضاف عزيز ان ذلك يأتى فى الوقت الذى تم رصد مبلغ 3 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية بالجامعة، لتطوير البنية التحتية للقسم بالدور المخصص له بمبنى الحالات الحرجة بالمستشفيات الجامعية، ليصبح القسم قادرا على التعامل مع كافة حالات الطوارئ والحوادث، بالاضافة الى زيادة قدرته في القضاء على قوائم الانتظار .



واشار رئيس الجامعة الي ان ذلك يأتى ضمن خطة الجامعة، لسد العجز فى الموازنات الحكومية، من خلال تعظيم الاستفادة من البروتوكولات الموقعة مع منظمات المجتمع المدنى.



وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق عميد كلية الطب البشري، انه تم تسليم الجزء المخصص للقسم بمبنى الحالات الحرجة لمقاول الاعمال السنوية بالمستشفى،الذى بدأ بالفعل عملية تأهيل القسم .



وذكر الدكتور ايمن عبد الغفار رئيس القسم، ان القسم يعتبر من الأقسام التخصصية التى تقوم بإجراء الجراحات الكبرى وذات المهارة، من عمليات القلب المفتوح،وإصلاح العيوب الخلقية بالقلب لدى الاطفال، وعمليات الرئتين وخلافه، وان ما يتم الان يأتى في اطار الخطة الطموحة لجعل القسم قادرا على اداء دوره على اكمل وجه.