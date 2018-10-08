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رياضة

منتخب مصر لكرة الصالات يتعادل مع نظيره الأرجنتيني بهدفين لكل منهما

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:22 ص
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات يتعادل مع نظيره الأرجنتيني
ريهام بكير
حسم التعادل الإيجابي مباراة المنتخب المصرى لكرة الصالات أمام نظيره الأرجنتيني حيث أحرز كل منهما هدفين ، وذلك ضمن مبارايات المجموعة الأولى ، في منافسات أولمبياد الشباب المقامة فى الأرجنتين، حيث أحرز هدفى المنتخب كل من بلال حسن ومؤمن مرسي.

هذا ويواجه المنتخب المصري نظيره البنمي فى ثانى مبارياته بالمجموعة الثانية غدا الثلاثاء.

وتضم المجموعة الأولى كل من مصر والارجنتين والعراق وبنما وسلوفاكيا.

جدير بالذكر أن بعثة مصر تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون في 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهي ألعاب الملاكمة، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسي الحديث، الفروسية، الجمباز الفني والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال.





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