غلق 3 صيدليات وضبط كمية أدوية فاسدة في حملة لصحة الشرقية..صور

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية حملة، بناء علي تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة، بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة التجارية والتموينية بالمحافظة، وبالتعاون مع مباحث شرطة فاقوس.



وأسفرت الحملة عن المرور علي 3 صيدليات غير مرخصين وغير مسموح لهم بمزاول المهنة، وعلي الفور قامت الحملة بتشميع الثلاث صيدليات بالشمع الأحمر وأخذ تعهد علي الصيادلة بعدم فض الأحراز إلا بعد صدور قرار النيابة العامة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة فاقوس بأرقام "٣٣٣٠٦ ، ٣٣٣٠٧ ، ٣٣٣٠٨، كما وجد في الصيدليات أدوية جدول أول مخدرات وجدول ثان سموم وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وتم تحريز عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات الغير مرخصة وهي "500 ألف قرص أدوية، 2000 أمبول وفيال، 5000 زجاجة شراب، 1500 قمع للكبار والأطفال وقطرات للعيون، 3000 مستحضر تجميل، 1000 مستلزم طبي.



كما تم المرور علي ٦ صيدليات مرخصة وأسفر التفتيش عن ضبط 664 قرص أدوية وأمبول، وعبوة غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر دخلت البلاد بطرق غير شرعية ولم تمر بمراحل التحاليل الرقابية بهيئة الرقابة الدوائية ومحظور تداولها داخل السوق المصري، 126 عبوة متعددة من أقماع شرجية للكبار والأطفال، وكريم موضعي محفوظة في درجات حرارة غير ملائمة لحفظ الأدوية خارج الثلاجة مما يعرضها للتلف والفساد، و49 عبوة أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر غير مسجل عليها رقم التسجيل، و1550 قرصا وزجاجة وأمبول أدوية منتهية الصلاحية موجودة علي الأرفف معدة للبيع.



كما تم ضبط 84 مستلزم طبي صادر بحقها منشور من وزارة الصحة غش تجاري وغير مسموح بتداولها بالسوق المصري، وضبط أدوية خاصة بالمستشفيات بعدد علبتين خاصة بالإجهاض، و59 قرصا وزجاجة دواء صادر بحقها منشور من وزارة الصحة، و250 قرصا ونوعا من المحلول وأمبول خاصة بوزارة الصحة غير مصرح ببيعها، و54 عبوة مرهم للعين وكريمات عينات مجانية معدة للبيع، و153 قرصا وأمبول جدول ثان بدون فواتير، و140 قرص أدوية مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، و5 أمبولات جدول أول مؤثر علي الحالة النفسية ويدرج في جداول المخدرات، وتم تحرير محضرين لعدم تواجد المدير بالصيدلية .



كما شملت الحملة لجنة تفتيش على مستشفى فاقوس العام (دولاب الطوارئ) للتأكد من سلامة الأدوية وطرق التخزين الجيد لها وإتباع طرق الصرف السليمة والوقوف علي نواقص الأدوية لتوفيرها للمرضي.