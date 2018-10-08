إنشاء مشروع عمراني متكامل على 66 فدانا بالعاصمة الجديدة..صور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا رقم 404 لسنة 2018، باعتماد تخطيط وتقسيم 66.4 فدان لمشروع عمرانى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وينص القرار المنشور بالعدد 225 للجريدة الرسمية الصادر اليوم الاثنين، على تخصيص قطعة الأرض لصالح شركة آمون للإسكان والتنمية السياحية، لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالمرحلة الأولى للعاصمة الجديدة، وكذا اعتماد التقسيم للقطعة التى تصل مساحتها لـــ278 ألف متر مربع، على أن تلتزم الشركة بعدم طرح الوحدات للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتلتزم كذلك بالاشتراطات البنائية المحددة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.