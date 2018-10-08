بعد القبض عليه.. أبرز 8 حوادث متورط فيها الإرهابي هشام العشماويحوادث

يعتبر الإرهابى هشام العشماوى والذي تم القبض عليه اليوم في درنة أحد أخطر العناصر الإرهابية الخطرة المطلوبة لدي مصر والهارب من عدة أحكام قضائية والمتهم في حوادث إرهابية خطيرة.. وفي التقرير نرصد أهم القضايا والحوادث المتهم فيها الإرهابي هشام عشماوي.









1."العشماوي" مستر إكس التنظيم الإرهابي





هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم فى العقد الرابع من العمر،انضم إلى صفوف القوات المسلحة في منتصف التسعينيات،التحق بقوات الصاعقة المصرية كفرد تأمين فى عام 1996، نقل بعد التحقيق معه بسبب أفكاره المتشددة إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش، وفى عام 2000 أثار جدلا واسعًا نحوه، حين أستهزأ بأحد مشايخ المساجد الذى كان يصلى بها بسبب أخطاء فى التلاوة، وفى عام 2007 أحيل الى محكمة عسكرية بعد التنبيه عليه بعدم التحريض ضد مؤسسات الدولة، وعلى إثر المحاكمة استبعد من صفوف القوات المسلحة فى عام 2011.





2. تدريبات التكفيريين





ولكونه معتنق التفكير الجهادى وتكوين خلية إرهابية تضم مجموعة تكفيرية تربطهم علاقة بالإخوان، رصدت أجهزة الدولة سفر العشماوى لتركيا فى 27 أبريل 2013 عبر ميناء القاهرة الجوى، وتسلل إلى تركيا عبر الحدود السورية، وتلقى تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية، وعاد للمشاركة فى اعتصام رابعة عقب عودته من سوريا، شارك فى العديد من المذابح منها.





3. استهداف 155 شرطيا





ضمت أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" قيام المتهم هشام العشماوي الضابط المفصول وقيادي التنظيم، بتنفيذ عدة عمليات عدائية وإرهابية ضد الدولة استهدفت 155 من رجال الشرطة ما بين ضباط، وأفراد ومباحث.





4. اغتيال معاون مباحث العلمين





كشفت التحقيقات، قيام العشماوي فى 18 مارس 2015، باغتال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، بوابة ماريا.





5. محاولات اغتيال





شرع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيرى، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.بتاريخ 18 مارس 2015.





6. فتنة طائفية





قتل المواطن القبطي "وليام بايرون هالندرسون"، عمدا، لسرقة سيارة مملوكة له، بالإضافة لعملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015.





7. أمن الدولة العليا





محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.





8. الأمن الوطني





مسؤول عن ارتكاب عمليتي تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والهجوم على كمين الفرافرة.





9. الطريق الساحلي





استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، بتاريخ 5 أغسطس 2014.





10. حادث الفرافرة



