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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
شمس يونس
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ليو يونج فينج القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، والوفد المرافق لبحث سبل التعاون المتبادل مع المقاطعات الصينية المختلفة ومحافظة الأقصر .

وأوضحت ليو يونج فينج ، أن العلاقات ما بين المقاطعات الصينية ومحافظة الأقصر عميقة وقديمة قدم الحضارتين المصرية والصينية من خلال تنفيذ العديد من بروتوكولات التعاون المتبادل فى القطاعات الثقافية والتعليمية والسياحية ، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون المشترك فى مجالات التعليم والسياحة والاكتشافات الأثرية ، هذا بالإضافة إلى بحث سبل تنشيط السياحة الصينية وزيادة عدد الزوار من الوفود السياحية الصينية لمحافظة الأقصر.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم على أهمية تنفيذ بروتوكولات التعاون المتبادل مع المقاطعات الصينية والاستفادة من الخبرات فى المجالات المختلفة ، مشيرًا إلى جاهزية المحافظة لاستقبال مختلف الوفود الصينية السياحية والرسمية .
محافظ الأقصر يستقبل القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة.. صور
محافظ الأقصر يستقبل القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة.. صور
محافظ الأقصر يستقبل القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة.. صور
محافظ الأقصر يستقبل القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة.. صور

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