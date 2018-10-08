سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن محامي مطاي

تنظر الدائرة 7 بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق وصفي، قضية محامي مطاي الثمانية، المتهمين بإهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل.



وقال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين عن المنيا، في بيان، اليوم الاثنين، إن سامح عاشور النقيب العام، سيترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس نقابة المنيا.



جدير بالذكر أن هيئة المحكمة أجلت القضية في أولى جلساتها يوم 7 أغسطس للاطلاع على أوراق القضية.