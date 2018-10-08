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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ تشهد احتفالات إدارة غرب بنصر أكتوبر.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:38 م
صدى البلد
محمود زيدان
شهدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، احتفال المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بغرب المدينة بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر العظيم، بحضور علاء جودة، مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

وتضمن الاحتفال برنامجا إذاعيا وكلمات عن نصر أكتوبر ومسرحية وأناشيد وطنية، وإذاعة خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتكريم الطالبات الفائزات في مسابقة أجرتها المدرسة عن انتصارات أكتوبر.

وأكدت وكيل الوزارة في كلمتها على بث روح الوطنية والتضحية في نفوس الطلاب والطالبات ، محذرة من الشائعات المغرضة التي تقلل من انتصار أكتوبر المجيد، الصادر من أعداء لمصر الذين يحاربوننا في الخفاء.
وكيل تعليم كفر الشيخ تشهد احتفالات إدارة غرب بنصر أكتوبر.. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تشهد احتفالات إدارة غرب بنصر أكتوبر.. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تشهد احتفالات إدارة غرب بنصر أكتوبر.. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تشهد احتفالات إدارة غرب بنصر أكتوبر.. صور

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